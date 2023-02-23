مَشاهد صامتة وزي تراثي.. احتفالية لجامعة الملك سعود تحكي قصة "التأسيس"
بفعاليات عدة ومعرض مصاحب، احتفلت جامعة الملك سعود بيوم التأسيس، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبيها.
بدأ الحفل الذي نظّمته عمادة شؤون الطلاب، بالسلام الملكي السعودي، ثم آيات من الذكر الحكيم، أعقبها مسرحية بعنوان "ملحمة غنائية"، شارك فيها رواة سعوديون تناولوا تاريخ الدولة السعودية بمشاهد صامتة قدّمها مجموعة طلاب وطالبات جامعة الملك سعود ومجموعة من الأطفال؛ فيما تزامن مع المسرحية أوبريت يحكي قصة الدولة السعودية وتفاصيلها منذ حقبة التأسيس.
واشتمل المعرض المصاحب على أعمال الجهات المشاركة من داخل وخارج الجامعة، مثل الجمعية السعودية التاريخية التي عرضت لمخطوطات سعودية، وجمعية "حرفة" التي قدّمت نماذج لحرف السعودية القديمة استعرضها أشخاص بالزي التراثي السعودي يمارسون هذه الحرف أمام الزوار كحرفة الغزل والخوص.
وشاركت كلية ونادي العمارة والتخطيط، في المعرض، بمجسم تناول مراحل بناء البيت السعودي في تلك الفترة، وكذلك مراحل العلم، ثم أعقب ذلك فقرات للعرضة والأهازيج السعودية.
واحتوى المعرض على شاشات تَعرض أفلامًا عن تاريخ الدولة السعودية وشاشة تفاعلية لتقييم المعرض؛ فيما جرى تكريم رعاة المعرض والفعاليات.
من جهته، ذكر عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برامج احتفاء الجامعة بيوم التأسيس، والتي تشمل أكثر من ٧٠ فعالية تمتد على مدى أسبوع لإحياء ذكرى تأسيس الدولة السعودية التي رسمت الطريق لمسيرة 3 قرون مضت، وحملت أحداث ومواقف خلّدتها كتب التاريخ والسير، وأخذت على عاتقها الوصول بالوطن والمواطن لرغد العيش، مقدمًا الشكر الجزيل لإدارة الجامعة على دعمها الدائم.