مَشاهد صامتة وزي تراثي.. احتفالية لجامعة الملك سعود تحكي قصة "التأسيس"

من جهته، ذكر عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برامج احتفاء الجامعة بيوم التأسيس، والتي تشمل أكثر من ٧٠ فعالية تمتد على مدى أسبوع لإحياء ذكرى تأسيس الدولة السعودية التي رسمت الطريق لمسيرة 3 قرون مضت، وحملت أحداث ومواقف خلّدتها كتب التاريخ والسير، وأخذت على عاتقها الوصول بالوطن والمواطن لرغد العيش، مقدمًا الشكر الجزيل لإدارة الجامعة على دعمها الدائم.