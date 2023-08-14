بنسبة 300%.. ارتفاع عدد المُؤدّين المسجلين في بوابة الترفيه خلال عامين

ارتفع عدد المؤدين من مقدمي العروض الترفيهية المسجلين عبر بوابة الترفيه التابعة للهيئة العامة للترفيه، من عام 2021 وحتى 2023، إلى 9529 مؤديًا بنسبة ارتفاع بلغت 300%، حيث يبلغ عدد السعوديين 4576 مؤديًا بنسبة 48%، فيما يبلغ عدد المؤدين من الجنسيات الأخرى 4953 مؤديًا قدموا من 100 دولة حول العالم.