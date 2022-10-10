شركة "أعمال الهاتف المتنقل" تغلق جولة استثمارية من خلال استراتيجيتها للتحول

في إطار تحولها الاستراتيجي أنهت شركة أعمال الهاتف المتنقل "MBUZZ" أولى جولاتها الاستثمارية بنجاح، وذلك بقيادة شركة الاستثمارات التقنية، وعقب هذه الجولة أعلنت شركة أعمال الهاتف رفع رأسمالها إلى 100 مليون ريال، وتحوّل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استدامة الشركة وتعزيز حوكمتها.
من جهته، قال صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات التقنية: إن شركة "MBUZZ" تُعتبر من الشركات التقنية الرائدة، وتعمل في العديد من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع تقنية متميزة، كما أنها وكيل معتمد للعديد من الشركات التقنية العالمية، بالإضافة إلى كونها تُصَدِّر منتجاتها التقنية لأكثر من 30 دولة في العالم، وهو ما دفعنا لضخ استثمارات وشراء حصص في هذه الشركة التقنية السعودية.
وأكد "الراشد" أن القطاع التقني اليوم يشكّل أحد أكثر القطاعات نموًا في المملكة والعالم في ظل الاعتماد الكبير على خدماته، لاسيما في جائحة كورونا وما بعدها.
وحول هذه الجولة الاستثمارية قال نواف بن محمد الشمري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال الهاتف المتنقل MBUZZ: "شهدت هذه الجولة الاستثمارية نجاحًا واسعًا، ولاسيما بشراء تحالف تقوده شركة الاستثمارات التقنية حصة في شركة أعمال الهاتف، وهو ما يعكس جاذبية الشركة لدى المستثمرين، وبيّن "الشمري" أن التحول الاستراتيجي للشركة يأتي مواكبةً لتوجه حكومتنا الرشيدة في تطوير الاستثمارات التقنية والاقتصاد الرقمي.
وقال "الشمري": إن الإعلان عن التحول في الشركة جاء بعد شهر من موافقة مجلس الوزراء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي أعلن نهاية شهر مايو الماضي، كما أننا ننظر بتفاؤل كبير لسوق تقنية المعلومات السعودية، حيث تجاوز حجم هذه السوق أكثر من 150 مليار ريال، كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات في السعودية سجل نمواً بنسبة 62% خلال العام الماضي.
وحول ملامح التحول الاستراتيجي الجديد للشركة أوضح "الشمري" أن شركة أعمال الهاتف ستعزز استثماراتها في خدمات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وخدمات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، إضافة إلى خدمات شبكات الجيل الخامس 5G، حيث تشكل "MBUZZ" واحدة من أهم الشركات في المنطقة بهذه الخدمات، وتعمل منذ خمسة عشر عامًا في السوق السعودية وعدة أسواق خارجية أخرى.
وتُعتبر شركة "أعمال الهاتف المتنقل" إحدى الشركات السعودية التقنية المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، والمعتمدة على رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي الهائل في المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.