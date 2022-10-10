شركة "أعمال الهاتف المتنقل" تغلق جولة استثمارية من خلال استراتيجيتها للتحول

من جهته، قال صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات التقنية: إن شركة "MBUZZ" تُعتبر من الشركات التقنية الرائدة، وتعمل في العديد من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع تقنية متميزة، كما أنها وكيل معتمد للعديد من الشركات التقنية العالمية، بالإضافة إلى كونها تُصَدِّر منتجاتها التقنية لأكثر من 30 دولة في العالم، وهو ما دفعنا لضخ استثمارات وشراء حصص في هذه الشركة التقنية السعودية.