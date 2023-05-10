"الجاسر" يزور ميناء بوسان الجديد بكوريا ويطّلع على أنظمة تخزين المنتجات

واطلّع "الجاسر" على عرض مرئي عن تاريخ الميناء والمخطط العام له، ومرافقه، ومحطة الحاويات، والمناطق اللوجستية، والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الميناء، والخطة التوسعية للميناء، والخطوط الملاحية التي تربطه، وحجم حركة الشحن البحري والتجارة العابرة خلال السنوات الماضية، ومستهدفات الميناء في ذلك للمراحل المقبلة.