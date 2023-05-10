"الجاسر" يزور ميناء بوسان الجديد بكوريا ويطّلع على أنظمة تخزين المنتجات

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ميناء بوسان الجديد، وذلك في ختام برنامج زيارته لجمهورية كوريا الجنوبية.
واطلّع "الجاسر" على عرض مرئي عن تاريخ الميناء والمخطط العام له، ومرافقه، ومحطة الحاويات، والمناطق اللوجستية، والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الميناء، والخطة التوسعية للميناء، والخطوط الملاحية التي تربطه، وحجم حركة الشحن البحري والتجارة العابرة خلال السنوات الماضية، ومستهدفات الميناء في ذلك للمراحل المقبلة.
وتجوّل وزير النقل في أحد مستودعات الميناء، وشاهد ميدانيًا آلية سير العمل، وأنظمة تخزين المنتجات، والتعبئة والتغليف التي داخل المستودع.
كما قام بجولة على محطة حاويات بوسان، والمؤتمتة تشغيليًا، واطّلع على عرض من الشركة المشغلة حديثًا في المحطة، وشاهد عن كثب ساحة الحاويات الموجودة، والتوسعة الجاري العمل عليها في محطة الحاويات بميناء بوسان الجديد على أرض الواقع.