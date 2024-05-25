غدًا برعاية الفيصل.. "الموارد البشرية" تنظّم ملتقى المسؤولية الاجتماعية بجدة

ينظم فرع وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة بمنطقة مكة المكرمة، غدًا الأحد، ملتقى المسؤوليّة الاجتماعيّة بأحد فنادق جدة، تحت شعار المسؤوليّة الاجتماعيّة لخدمة ضيوف الرحمن، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري للجنة المسؤوليّة الاجتماعيّة بالمنطقة.