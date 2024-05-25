غدًا برعاية الفيصل.. "الموارد البشرية" تنظّم ملتقى المسؤولية الاجتماعية بجدة

ينظم فرع وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة بمنطقة مكة المكرمة، غدًا الأحد، ملتقى المسؤوليّة الاجتماعيّة بأحد فنادق جدة، تحت شعار المسؤوليّة الاجتماعيّة لخدمة ضيوف الرحمن، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري للجنة المسؤوليّة الاجتماعيّة بالمنطقة.
ويتضمَّن الملتقى جلسات حواريّة توضح استراتيجيّة المسؤوليّة الاجتماعيّة وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها وورش عمل تنشر ثقافة المسؤوليّة الاجتماعيّة وتساهم في تبنّي مبادرات مبتكرة تهدف الى التنمية المستدامة من خلال المبادرات وتوقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص والقطاع العام للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.