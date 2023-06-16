"رئاسة الحرمين" تستقبل ضيوف الرحمن في ميناء جدة الإسلامي

وتسعى إدارة الخدمات والمناسبات دائمًا للتميز في تقديم خدماتها، وكذلك تفعيل دورها في مواسم الخير ومنها موسم الحج، وتقدم من خلال مواقعها الهدايا العينية لضيوف الرحمن، وماء زمزم المبارك، وبعض الإصدارات الورقية والحقائب التي تعين الحاج على أداء مناسكه بكل يسر وسهولة.