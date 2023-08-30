صدر قبل 190 عامًا.. مكتبة الملك عبدالعزيز تميط اللثام عن كتاب نادر

ويعدّ مؤلف الكتاب "ديفيد روبرتس" الذي عاش ما بين "1796- 1864م"، من أبرز الرسامين البريطانيين في القرن التاسع عشر، وهو من القلائل الذين يعملون في هذا الفن في عصره، وقد جعل أسلوبه في الرسم بالألوان المائية، ومن اليسير التعرف على أسلوبه بالطباعة الحجرية التي كانت هي الطباعة الوحيدة السائدة في ذلك العصر لإنتاج صور دقيقة مطابقة للأصل، وقد كان روبرتس رسام المشهد في المسرح الملكي في إدنبرة، وأنتج مجموعة من اللوحات الزيتية تضمّنت مشاهد من إنجلترا، وأسكتلندا، وفرنسا، وبلجيكا.