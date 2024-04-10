بالصور .. ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد وحضر الاستقبال: الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، الأمير تركي بن إبراهيم بن مشاري، الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن محمد بن تركي، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، الأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير وليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان، الأمير متعب بن سعود بن سعد، الأمير نواف بن سعود بن سعد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن محمد، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن تركي بن فيصل، الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن عبدالله بن فيصل، الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الأمير فيصل بن محمد بن سعد، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير سلمان بن بندر بن محمد، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن محمد بن سعد، الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن حسام بن سعود، الأمير سلطان بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الأمير مساعد بن عبدالله بن مساعد، الأمير سلطان بن تركي بن سعد، الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله، الأمير محمد بن خالد بن تركي، الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد، الأمير بدر بن خالد بن ثنيان، الأمير سعد بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالله، الأمير محمد بن سعود بن سلمان بن محمد، الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، الأمير مساعد بن خالد بن مساعد، الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن تركي بن فهد بن سعود الكبير، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن بندر، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن خالد، الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن محمد بن فهد، الأمير بندر بن تركي بن مساعد، الأمير عبدالإله بن فهد بن بندر، الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن سلمان بن محمد، الأمير سلطان بن بندر بن محمد، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن محمد، الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، وأصحاب الفضيلة، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين.