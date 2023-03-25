"الشهراني": هذا ما يجب أن نفعله لإخوةٍ لنا يقضون رمضان بعيدًا عن أحبابهم

وفي مقاله "صائمون في ميادين الشرف" بصحيفة "مكة"، يقول الشهراني: "هلّ علينا شهر الخير والبركات، ومنذ اللحظات الأولى لدخوله، بعد صلاة المغرب، قام الأبناء بتقبيل أيدي ورؤوس الآباء والأمهات، واحتضن الأخ أخاه، وقبلت الأخت أختها، وتواعد الجميع إما على مأدبة السحور الأول، أو الإفطار الأول.. لحظات في غاية الجمال محاطة بمشاعر الحب، أدامها الله علينا أجمعين".