34 مئوية.. مكة المكرّمة وجدة والقنفذة أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة وجدة والقنفذة سجّلت 34 درجة مئوية، تليها جازان وينبع والأحساء والخرج 33 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والرياض 32 درجة مئوية، فيما سجّلت بريدة ووادي الدواسر والعلا 31 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 11 درجة مئوية، ثم الباحة وطريف والقريات 12 درجة، ثم الطائف 13 مئوية وتبوك وعرعر ونجران 14 درجة مئوية.
وسجّلت طريف وعرعر وحائل أعلى رطوبة 100% و95%.