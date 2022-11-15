34 مئوية.. مكة المكرّمة وجدة والقنفذة أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة وجدة والقنفذة سجّلت 34 درجة مئوية، تليها جازان وينبع والأحساء والخرج 33 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والرياض 32 درجة مئوية، فيما سجّلت بريدة ووادي الدواسر والعلا 31 درجة مئوية.