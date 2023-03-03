أمين الطائف يكشف عن خطة العمل لإجازة الفصل الدراسي الثاني

وذكر أنه تم إنجاز أكثر من 1544 مهمة عمل للنظافة ورفع المخلفات وإفراغ لحاويات النفايات التي تم توزيعها بالمواقع ذات الارتياد المرتفع وعملت أكثر من 28 فرقة ميدانية مدعومة بالآليات والمعدات ضمن البرنامج الميداني لرفع المخلفات والمتروكات، مبيناً أنها أعادت توزيع العديد من حاويات النفايات بالمواقع السياحية وذلك لتعزيز الخدمات وضمان سلامة وراحة المتنزهين، كما هيأت المواقع المحيطة بالمرافق العامة.