"الالتزام البيئي": 89 % من مصانع الأسمنت تعمل وفق تصاريح التشغيل البيئية

ونوّه القائمون على الورشة بأنه تمّ العمل على تقييم التأثيرات البيئة الناجمة عن صناعة الأسمنت، من أجل توفير أفضل الحلول التي تضمن استدامة الصناعة، مع العمل على حماية الأوساط البيئية من أي تلوثٍ قد ينتج منها.