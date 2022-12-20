إنجاز طبي.. نقل دم لجنين داخل الرحم في "سعود الطبية"

وبناءً على ما أظهرته الفحوصات تقرر إجراء عملية لنقل دم للجنين داخل رحم أمه لإنقاذ حياته، ومن ثم تم تجهيز الأم للعملية، حيث أدخلت إبرة إلى الجوف الأمنيوسي عبر الوريد البابي للجنين مع التوجيه بالموجات الصوتية لتزويد الجنين بالدم اللازم، والوقاية من مضاعفات فقر الدم، وللحفاظ على صحته حتى الولادة، وقد تكللت العملية بالنجاح.