وزارة السياحة تستهدف 3 مناطق لإطلاق برنامج "تحدي الوجهات السياحية"

ويهدف البرنامج إلى مواكبة الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى دعم المبتكرين، ورفع الوعي بالوجهات السياحية، والمساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال السياحية، ودعم أصحاب الحلول الخلَّاقة في قطاع السياحة، وإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنمية وتطوير الوجهات السياحية في جميع المناطق.