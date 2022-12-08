وزارة السياحة تستهدف 3 مناطق لإطلاق برنامج "تحدي الوجهات السياحية"

أطلقت وزارة السياحة برنامج "تحدي الوجهات السياحية"، في 3 مناطق رئيسة تشمل كلًا من: العاصمة الرياض، والطائف، والأحساء.
جاء ذلك سعيًا من الوزارة لتحفيز روّاد الأعمال المبتكرين في قطاع السياحة في المملكة، ولغرض المشاركة في تقديم حلول مبتكرة تسهم في حلِّ التحديات التي تواجه الوجهات السياحية والمساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال السياحية وتعزيز دورها في تحقيق رؤية المملكة.
ويتضمن برنامج "تحدي الوجهات السياحية"، مبدأ الابتكار المفتوح عن طريق إشراك المجتمع المحلي في تقديم حلول لتسعة تحديات لثلاث وجهات مستهدفة، وصولًا لأفضل الحلول المبتكرة وخلق بيئة سياحية جاذبة للسيّاح والمستثمرين في تلك المناطق.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى دعم المبتكرين، ورفع الوعي بالوجهات السياحية، والمساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال السياحية، ودعم أصحاب الحلول الخلَّاقة في قطاع السياحة، وإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنمية وتطوير الوجهات السياحية في جميع المناطق.
ويتكوَّن البرنامج من ثلاث مراحل رئيسة، يتضمن كل منها برنامج تدريبي يتم تنفيذه افتراضيًا خلال يومين تدريبيين: أولاها تتضمن دعم المشاركين لتطوير مهاراتهم في البحث والتحليل واكتشاف الفرص، وثانيها إكساب المشاركين مهارات التفكير الإبداعي وتوليد الحلول، وثالثها تركز على اختبار النماذج الأولية والتجهيز لإطلاق المشاريع الريادية المرشحة إلى السوق.
وسيتضمن البرنامج إعداد ورش عمل افتراضية لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع تجارية، حيث سيتم اختيار أفضل الأفكار النهائية.
وتشتمل تحديات وجهة الرياض، مسار التقنيات الذكية لقطاع المأكولات والمشروبات، مسار النقل الفردي، إضافة إلى مسار ابتكار تقنيات الرياضة والترفيه بما يضمه من إدارة التذاكر وإدارة الفعاليات والحشود، مرورًا بتحديات وجهة الطائف والتي تشمل مسارات الثروة المحلية "الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية"، مسار التجارب الريفية، ومسار حلول الضيافة، وانتهاءً بتحديات وجهة الأحساء، والمتضمنة مسار القرى الفريدة "المساكن والخدمات المساندة"، الأطباق الشعبية، والمنتجات المحلية بما فيها من الهدايا التذكارية.
وفي نهاية البرنامج، سيتم تكريم أفضل الحلول المشاركة في الحفل الختامي المقرر إقامته في مدينة الرياض، بحضور جميع المتأهلين في البرنامج وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المستثمرين؛ لدعم وتمكين المبتكرين وروّاد الأعمال في المنظومة السياحية.