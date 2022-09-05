السفارة بالصين تحذّر السعوديين هناك من تداعيات "زلزال سيتشوان"

وكان زلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة لودينغ بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين، اليوم الإثنين، في الساعة 12:52 بالتوقيت المحلي الساعة (04:52 بتوقيت جرينتش).