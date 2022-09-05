السفارة بالصين تحذّر السعوديين هناك من تداعيات "زلزال سيتشوان"

دعت سفارة المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية، مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر حيال تداعيات الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
وناشدت السفارة المواطنين ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات الصينية في هذا الشأن.
وأشارت السفارة إلى أن رقم شؤون السعوديين: 008615011007558.
وكان زلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة لودينغ بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين، اليوم الإثنين، في الساعة 12:52 بالتوقيت المحلي الساعة (04:52 بتوقيت جرينتش).
ولم ترد على الفور معلوماتٌ عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرارٍ.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 29.59 درجة شمالاً وخط طول 08.102 درجة شرقاً، على عمق 16 كم، حسبما ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني.