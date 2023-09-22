"مغفوري" لـ"سبق": شعار "نحلم ونحقق" استشراف للمستقبل وتخطيط واثق الخطى

وبيَّن أن هذا الاستشراف يسهم في تطوُّر العلم والفكر، والبحث عن كل جديد، ويساعد في تكوين العقول المبدعة والمبتكرة المتميزة، التي تنتج المعرفة وتنشرها.. فالذكاء الصناعي على سبيل المثال، وما فيه من تقنيات جديدة، مثل الروبوتات الذكية التي تعمل في المنازل أو في العمل، تُعتبر نقطة التحول الجديدة في العالم، وهو نتاج استثمار العقول المبدعة لإنتاج تقنيات حديثة، تخدم البشرية، وغيرها من المخترعات والابتكارات الحديثة.