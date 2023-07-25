5 أسباب تجعل الأحساء أشد مدن المملكة حرارة.. العلة في توضيح لـ "المسند"

وعن الأسباب، بيّن أن أولها "بُعد الأحساء النسبي عن المسطحات المائية البحرية الملطفة لدرجة الحرارة، وعلى هذا تُعد إقليماً صحراوياً جافاً"، كما أن "سيادة الرياح الشمالية الحارة والجافة في فصل الصيف، وعلى وجه التحديد رياح البوارح، التي تمنع المؤثرات البحرية المعتدلة من الوصول إلى الأحساء" عامل مهم جداً.