39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 مئوية، وشرورة 38 درجة، ووادي الدواسر 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ12 مئوية، تليها أبها 14 درجة، وسكاكا والطائف 15 درجة، وكل من تبوك وحائل والباحة وعرعر 16 مئوية.
وسجلت الباحة وأبها وجازان والطائف والقنفذة وبيشة أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.