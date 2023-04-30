الغامدي رئيسا تنفيذيا لشركة بي أي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير

تقلد الغامدي عددا من المناصب القيادية في شركات الدفاع والطيران في كل من المملكة العربية والسعودية والمملكة المتحدة، حيث شغل منصب نائب الرئيس للإستراتيجية وتطوير الأعمال في قطاع أنظمة الدفاع بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، ونائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة بي أي ايه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير، ومديرا عاماً للشؤون التجارية والمشتريات في شركة بي أي ايه سيستمز.