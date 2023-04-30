الغامدي رئيسا تنفيذيا لشركة بي أي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير

أعلنت شركة أو إم سي القابضة OMC Holding – المساهم الأكبر في شركة بي أي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير- تعيين المهندس صالح الغامدي لرئيسا تنفيذيا لشركة بي أي إيه سيستمز السعودية للدريب والتطوير ابتداء من شهر مايو 2023.
تقلد الغامدي عددا من المناصب القيادية في شركات الدفاع والطيران في كل من المملكة العربية والسعودية والمملكة المتحدة، حيث شغل منصب نائب الرئيس للإستراتيجية وتطوير الأعمال في قطاع أنظمة الدفاع بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، ونائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة بي أي ايه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير، ومديرا عاماً للشؤون التجارية والمشتريات في شركة بي أي ايه سيستمز.
كما يحمل المهندس الغامدي شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى عددمن الشهادات الدولية في الإدارة والاستراتيجيات.