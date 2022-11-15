"الزعاق": السحب نوعان أمطارُها مختلفة في الحجم والتوقيت والكميات

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن السحب تنقسم إلى قسمَيْن: صيفية، وشتوية، لافتاً إلى أن الشتوية أمطارُها خفيفة؛ فحبة المطر صغيرة، وسُحبها منفرشة ومستوردة، ولا تعترف بعامل الوقت؛ تُمطر صباحاً أو مساءً.
وأضاف الزعاق؛ السحب الصيفية تُسبَق بعصف ريحٍ، وأمطارُها تكون في بقعة دون أخرى، وحبة المطر كبيرة ولا تُمطر إلا مساءً، وعادة تكون غزيرة، وتنتهي سريعاً، وأحياناً تكون مصحوبة بحبات البَرَد.
وأكّد في فيديو على حسابه بتويتر، أن أهم الأمطار الشتوية هي "الوسمية"، فيما أهمها صيفاً "الهريفية" التي تأتي في آخر موسم الصيف، فهي تشبّع الأجواء بالرطوبة وتهيئ السحب الوسمية للأمطار.
وتابع، العامة يسمون السحاب الشتوي الماطر بـ"السحاب المنحدر"؛ لأنه ينحدر من طبقات الجو العليا غير الماطرة إلى طبقات الجو السفلى الماطرة.