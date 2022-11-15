"الزعاق": السحب نوعان أمطارُها مختلفة في الحجم والتوقيت والكميات

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن السحب تنقسم إلى قسمَيْن: صيفية، وشتوية، لافتاً إلى أن الشتوية أمطارُها خفيفة؛ فحبة المطر صغيرة، وسُحبها منفرشة ومستوردة، ولا تعترف بعامل الوقت؛ تُمطر صباحاً أو مساءً.