أجواء ماطرة بالعاصمة وتنبيه "الأرصاد": حالة تستمر لـ ١٠ مساءً

تشهد أحياءٌ متفرقة من العاصمة الرياض هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، الأربعاء، مصحوبةً برياح سطحية نشطة وتدنٍ/ شبه انعدامٍ في الرؤية، تبدأ من الساعة الـ ١٢ ظهراً حتى الـ ١٠ مساءً، تشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، كما تشمل ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.
ونبّهت "الأرصاد" من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر، والسليل، والدوادمي، والرين، القويعية، وأوضحت التوقعات تأثر عفيف بأتربة مثارة تبدأ من الساعة الـ ١١ صباحاً حتى الـ ١١ مساءً.