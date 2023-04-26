أجواء ماطرة بالعاصمة وتنبيه "الأرصاد": حالة تستمر لـ ١٠ مساءً

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، الأربعاء، مصحوبةً برياح سطحية نشطة وتدنٍ/ شبه انعدامٍ في الرؤية، تبدأ من الساعة الـ ١٢ ظهراً حتى الـ ١٠ مساءً، تشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، كما تشمل ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.