فيديو.. إرشادات "المحتوى المحلي" لتجنب استبعاد المنشأة من المنافسة الحكومية

وجّهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عددًا من الإرشادات لأصحاب المنشآت لتجنب الاستبعاد عن التقديم على المنافسات الحكومية والتي تضمن متطلبات المحتوى المحلي.
وأكدت الهيئة وفق فيديو بقناة "الإخبارية"، أنه عند التقديم على منافسة تتضمن آليات المحتوى المحلي بالتقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي؛ يجب الحرص على تقديم النموذج المستهدف.
واشترطت الهيئة أن تكون النسبة المستهدفة تُساوي أو تتجاوز الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، وتقديم شهادة خط أساس تساوي أو تتجاوز الحد الأدنى المطلوب في حال تطلبت المنافسة حدًّا أدنى لخط الأساس، والالتزام بتوريد منتج وطني لجميع البنود المدرجة في القوائم الإلزامية.