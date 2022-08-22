فيديو.. إرشادات "المحتوى المحلي" لتجنب استبعاد المنشأة من المنافسة الحكومية

وجّهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عددًا من الإرشادات لأصحاب المنشآت لتجنب الاستبعاد عن التقديم على المنافسات الحكومية والتي تضمن متطلبات المحتوى المحلي.