الحجرف: زيارة رئيس الصين للمملكة تؤكد عمق الصداقة المشتركة بين بكين ودول الخليج

وذكر أن العلاقات التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملموسًا مبنيًا إلى الفهم المشترك والرغبة نحو تطوير هذه العلاقة من حيث تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والترحيب بمواقف الحكومة الصينية الداعمة للقضايا التي تهم دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية والقضية الفلسطينية، وحرصها على استتباب الأمن في الدول العربية، وجهودها في محاربة الإرهاب، واهتمامها في الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية التجارة الدولية، وسعيها لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.