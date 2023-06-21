برامج وأفلام ولقاءات.. "الإذاعة والتلفزيون" تسخّر طاقاتها البشرية والتقنية لتغطية موسم الحج

وأشار إلى تطوير البرامج المباشرة هذا العام، حيث تم تطوير برنامج بسلام آمنين عبر تقنية الواقع المعزز والذي يجعل المشاهد في قلب المشاعر المقدّسة ويعرض البرنامج كل ما يخص موسم الحج بالإضافة إلى أرقام ترتبط بإنجازاتهم من خلال "ضيوف استديو، مداخلات، تقارير، إنفوجرافيك" ويعنى بالتغطيات الميدانية مع المراسلين بداية بالمنافذ وصولاً للمشاعر المقدّسة.