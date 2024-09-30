من أعضاء متوفى دماغيًا.. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يزرع كُلى لمريضين

وأعرب مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال بن تركي القوفي، عن شكره للمشرف العام لمجمع الملك عبدالله الطبي، وأفراد الطاقم الطبي، الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل الإنساني النبيل، الذي من شأنه تخفيف وإنهاء المعاناة الكبيرة من مرضى الفشل العضوي.