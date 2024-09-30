من أعضاء متوفى دماغيًا.. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يزرع كُلى لمريضين

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي، أحد أعضاء تجمّع جدة الصحي الثاني، في تحقيق إنجاز طبي وإنقاذ حياة مريضين، من خلال زراعة الكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر 41 عامًا، والكلية اليمنى لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام، وذلك بالاستفادة من أعضاء حالة وفاة دماغية.
وأجريت العملية عقب الإسهام في تبليغ وتشخيص حالة وفاة دماغية وفقًا للبروتوكول الوطني المعمول به في المملكة، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، مما يبرز دور التبرع بالأعضاء في منح الأمل وتحسين جودة الحياة للمرضى المحتاجين.
وأعرب مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال بن تركي القوفي، عن شكره للمشرف العام لمجمع الملك عبدالله الطبي، وأفراد الطاقم الطبي، الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل الإنساني النبيل، الذي من شأنه تخفيف وإنهاء المعاناة الكبيرة من مرضى الفشل العضوي.