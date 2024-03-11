صدور موافقة خادم الحرمين على إطلاق "الحملة الوطنية للعمل الخيري 4" عبر "إحسان".. مساء الجمعة المقبلة

وقال معاليه: "إن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة تُعدُّ امتدادًا للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملات السابقة، ومن ذلك الحملة في نسختها الثالثة التي وصلت تبرعاتها إلى أكثر من 760 مليون ريال، استفاد منها ما يتجاوز 398 ألف مستفيد عبر أكثر من 10.4 مليون عملية تبرع. وحققت الحملة رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر تبرع يومي على مستوى العالم خلال 24 ساعة في ليلة الـ27 من رمضان من العام الماضي؛ إذ شهدت المنصة نشاطًا كبيرًا، يعكس أعظم صور التكاتف بين أفراد المجتمع".