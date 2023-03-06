ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (7) مواطنين، ومقيمان من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية السودانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.