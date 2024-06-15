"السديس": انتشار عالمي كبير لترجمة خطبة عرفة عبر المنصات الرقمية

أشرف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أعمال مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، وضمان ربطها بمشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين.
وأكد أن ترجمة خطبة عرفة في مشعر عرفات حققت نجاحًا منقطع النظير، وانتشارًا عالميًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية الدينية للرئاسة.
وأوضح مركز خطبة عرفات بمسجد نمرة أن المركز حقق أداء عاليًا، كونه مجهزًا بأحدث الأجهزة والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، ومن خلال ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
وأكد المركز أن خطبة يوم عرفة من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، كون خطبة عرفات تهم ١.٨ مليار مسلم في العالم، وللمهتمين والراغبين لاستماع الخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، متابعة ترجمتها عبر مشروع الترجمة، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإظهار رسالة المملكة وما تتميز به من تسامح وتحاب ودعوة إلى الوسطية والاعتدال.
ويتضمن مشروع ترجمة خطبة عرفة في نمرة عددًا من الأجهزة والشاشات لرصد أعداد المستفيدين، وبثها بنفس اللغة خلال البث المباشر، كما يتم تسجيل الخطبة وأرشفتها بجميع اللغات في سيرفرات خاصة، والسيرفرات التابعة لرئاسة الشؤون الدينية.