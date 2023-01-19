النيابة العامة: السجن 5 سنوات لكل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر

شددت النيابة العامة على حظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت، معتبرة هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.