تعريف شركات المجلس التنسيقي للمحتوى المحلي بالاستراتيجية الوطنية للصناعة

وتهدف الوزارة من خلال تعريفها بالاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى إبراز الفرص الاستثمارية لتعظيم الفائدة من القطاعات الفرعية الـ 12 التي تهدف لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، حيث حددت الاستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.