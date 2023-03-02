"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار تحُد من مدى الرؤية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، يصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة يصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.