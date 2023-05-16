رواد أعمال ومستثمرون هنود يبحثون تعزيز التعاون مع الشركات السعودية الناشئة

والتقى الوفد خلال زيارته للمملكة رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في المملكة رئيس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة" الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، كما التقى العديد من المسؤولين في القطاعات الاستثمارية المعنية بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ للاطلاع عن كثب على النجاحات الكبيرة التي حققتها مختلف القطاعات ذات العلاقة برواد الأعمال والابتكار في المملكة، وما تحظى به من دعم واهتمام كبيرين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني للمملكة.