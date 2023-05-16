رواد أعمال ومستثمرون هنود يبحثون تعزيز التعاون مع الشركات السعودية الناشئة

نظم اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي لمجموعة العشرين ممثلًا بجمعية "رؤية الريادة" وبالتعاون مع وزارة الاستثمار، برنامجًا متكاملًا لزيارة وفد اتحاد رواد الأعمال الشباب الهندي لمجموعة العشرين.
وضمّ أكثر من 35 عضوًا من رواد أعمال ومستثمرين ورجال أعمال يمثلون قطاعات مختلفة في منظومة ريادة الأعمال في الهند، وذلك في إطار تعزيز فرص التعاون مع الشركات الناشئة، وتعميق العلاقات مع المنظمات ذات العلاقة بريادة الأعمال والمؤسسات الدولية في مجموعة العشرين.
والتقى الوفد خلال زيارته للمملكة رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في المملكة رئيس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة" الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، كما التقى العديد من المسؤولين في القطاعات الاستثمارية المعنية بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ للاطلاع عن كثب على النجاحات الكبيرة التي حققتها مختلف القطاعات ذات العلاقة برواد الأعمال والابتكار في المملكة، وما تحظى به من دعم واهتمام كبيرين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني للمملكة.
وأكد الأمير فهد بن منصور أن زيارة الوفد الهندي للمملكة، حققت أهدافًا إيجابية لتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار في إطار التعاون المشترك بين رواد الأعمال في مجموعة العشرين، والسعي نحو تعزيز التعاون لتطوير نماذج أعمال ناجحة.
وأوضح رئيس الوفد الهندي أن اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين يجمع تحت مظلته القادة الواعدين من رواد الأعمال الشباب، مؤكدًا أن الاتحاد يتطلع باهتمام لمشاركة اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي لمجموعة العشرين في القمة التي ستعقد في نيودلهي خلال شهر يوليو القادم، مؤكدًا أن القمة ستكون منعطفًا جديدًا لتحفيز الشباب على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال عالميًا ومشاركتهم الفاعلة كقادة في منظومة ريادة الأعمال العالمية.
كما تضمّنت زيارات الوفد الهندي على مدى ثلاثة أيام، لقاءات مع القيادات في وزارة الاستثمار، صندوق الاستثمارات، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية (ندلب)، مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، هيئة بوابة الدرعية، معرض نيوم لمدينة المستقبل "ذا لاين"، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، "مسرعة أعمال أنشطة الترفيه"، مسرعة الاتصالات السعودية إنسباير يو، عزم السعودية، في الرياض.
وجاءت زيارة الوفد ضمن الاستعدادات الجارية لعقد قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين في يوليو بالعاصمة الهندية نيودلهي لمدة ثلاثة أيام.