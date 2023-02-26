النيابة العامة تحتفل بيوم التأسيس.. و"المعجب": تخليد لذكرى عظيمة في النفوس

أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم؛ احتفالًا بمناسبة الذكرى الثانية ليوم التأسيس، بحضور النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وعدد من أعضائها ومنسوبيها.
وأكد الشيخ "المعجب" أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تخليد لذكرى عظيمة في النفوس، بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وجهوده في تأسيس هذا الكيان العظيم، وما سار عليه ملوك هذه الدولة، إلى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي تشهد المملكة فيه تقدمًا ملحوظًا في كل الميادين.
وكانت كل النيابات في مناطق المملكة ومحافظاتها قد قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لذكرى يوم التأسيس، وسط مشاركة فاعلة من كافة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.