النيابة العامة تحتفل بيوم التأسيس.. و"المعجب": تخليد لذكرى عظيمة في النفوس

وأكد الشيخ "المعجب" أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تخليد لذكرى عظيمة في النفوس، بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وجهوده في تأسيس هذا الكيان العظيم، وما سار عليه ملوك هذه الدولة، إلى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي تشهد المملكة فيه تقدمًا ملحوظًا في كل الميادين.