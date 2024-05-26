بحضور وزير الموارد البشرية.. جمعية كهاتين تفتتح الجناح التعريفي بالمؤتمر الدولي للقطاع غير الربحي IENA 2024

افتتحت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" الجناح التعريفي والمقام في المؤتمر الدولي للقطاع غير الربحي إينا 2024، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي.
حيث تشرفت الجمعية بزيارة وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي و كان في استقباله مدير عام الجمعية أ. محمد آل مانع واستمع معالي الوزير للخدمات والمبادرات التي تقدمها الجمعية للايتام وأسرهم،
وستوقع جمعية كهاتين عدداً من الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية التي تهدف الى مزيداً من العطاء وتقديم الخدمات للايتام وأسرهم لتلبية جميع اجتياجاتهم.
يذكر ان المعرض يستمر لمدة 3 ايام بدءً من 26 حتى 28 مايو القادم، ويهدف المؤتمر الى تحقيق التكامل والشراكات مابين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بحيث تستعرض فيه الجهات غير الربحية على ابراز خدماتهم وتوقيع عدد من الشراكات مع القطاع الخاص.