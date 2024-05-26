بحضور وزير الموارد البشرية.. جمعية كهاتين تفتتح الجناح التعريفي بالمؤتمر الدولي للقطاع غير الربحي IENA 2024

يذكر ان المعرض يستمر لمدة 3 ايام بدءً من 26 حتى 28 مايو القادم، ويهدف المؤتمر الى تحقيق التكامل والشراكات مابين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بحيث تستعرض فيه الجهات غير الربحية على ابراز خدماتهم وتوقيع عدد من الشراكات مع القطاع الخاص.