"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم ونجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 25- 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.