"هيئة المساحة": "الجيولوجيا الهندسية" ترسم مستقبل المدن الرئيسة بالمملكة

وعرفت "المساحة" في إنفوجرافيك، الجيولوجيا الهندسية بأنها: العلم الذي يهتمّ بتطبيق العلوم الجيولوجية في الأعمال الهندسية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الجيولوجية المؤثرة على اختيار الموقع أو على تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة المنشآت الهندسية.