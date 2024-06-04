"هيئة المساحة": "الجيولوجيا الهندسية" ترسم مستقبل المدن الرئيسة بالمملكة

أكدت هيئةُ المساحة الجيولوجية، اليوم الثلاثاء، أن دراسات الجيولوجيا الهندسية، ترسم مستقبل المدن الرئيسة في المملكة.
وأوضحت عبر منصة "إكس": من خلال الخرائط الجيولوجية الهندسية، نجمع بين البيانات الطبوغرافية والجيولوجية، ونُدعمها بالتقنيات الحديثة لتحليل الأرض وضمان استدامة مواردها.
وعرفت "المساحة" في إنفوجرافيك، الجيولوجيا الهندسية بأنها: العلم الذي يهتمّ بتطبيق العلوم الجيولوجية في الأعمال الهندسية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الجيولوجية المؤثرة على اختيار الموقع أو على تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة المنشآت الهندسية.
وأبرزت أهمية هذا العلم الذي يحدد: مدى ملاءمة المواقع المقترحة للإنشاءات، وإنتاج الخرائط الجيوهندسية للمدن، واختيار أفضل المواقع لردم النفايات المختلفة، إضافة إلى اختيار أفضل المواقع لاستغلال موادّ البناء "الرمل والركام"، ومعرفة الخواصّ الطبيعية والهندسية للتربة والصخور وسلوكها الهندسي تحت تأثير الأحمال الإنشائية أو العوامل الخارجة عليه.