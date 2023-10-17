البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية بغزة

وتفصيلاً، عد البرلمان العربي في بيان له اليوم، قصف واستهداف المستشفيات بالانتهاك الخطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالبًا بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.