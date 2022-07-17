تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة جدة" عن مخلفات حي الرياض: الشركات مُلزَمة برفعها

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي، تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "مواطن يرصد مخلفات دمار لشركات أدت للتشوه البصري في حي الرياض بشمال جدة": إنه وفقًا لإفادة الجهة المعنية بأنه تم الوقوف على المواقع المشار إليها من قِبَل مشروع الرقابة والإشراف؛ تَبَيّن أنه حاليًا يجري العمل بمشاريع داخل الحي منها السفلتة والصرف الصحي ولم يتم الانتهاء من تلك المشاريع نظرًا لأن الحي تحت الإنشاء؛ وبالتالي من الطبيعي وجود مخلفات ناتجة من الأعمال الجارية ومنها ما يستخدم مرة أخرى في عمليات الردم.