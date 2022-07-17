تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة جدة" عن مخلفات حي الرياض: الشركات مُلزَمة برفعها

أوضحت أمانة محافظة جدة، أنه لم ينتهِ العمل في المشاريع القائمة بحي الرياض شمال المحافظة، كون الحي تحت الإنشاء؛ مشيرة إلى أن من الطبيعي وجود مخلفات ناتجة عن الأعمال الجارية؛ مؤكدة أن البلدية الفرعية تُلزِم الشركات برفع جميع المخلفات الناتجة في حال انتهاء الأعمال.
وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي، تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "مواطن يرصد مخلفات دمار لشركات أدت للتشوه البصري في حي الرياض بشمال جدة": إنه وفقًا لإفادة الجهة المعنية بأنه تم الوقوف على المواقع المشار إليها من قِبَل مشروع الرقابة والإشراف؛ تَبَيّن أنه حاليًا يجري العمل بمشاريع داخل الحي منها السفلتة والصرف الصحي ولم يتم الانتهاء من تلك المشاريع نظرًا لأن الحي تحت الإنشاء؛ وبالتالي من الطبيعي وجود مخلفات ناتجة من الأعمال الجارية ومنها ما يستخدم مرة أخرى في عمليات الردم.
وأضاف: "تقوم البلدية الفرعية بإلزام الشركات برفع جميع المخلفات الناتجة في حال انتهاء الأعمال، وكذلك تقوم بإلزام أصحاب المباني تحت الإنشاء بوضع حاويات إنشائية لمنع رمي المخلفات في الأراضي الفضاء، كما يتم رصد جميع مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، ومظاهر التشوه البصري على مستوى أحياء جدة وعمل خطة زمنية لسرعة الانتهاء منها".