تصويت بالإجماع.. المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد

أعربت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على جهودها المتميزة في مجال التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، ودعمها للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة؛ مما ساهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية.
وصوّتت اللجنة بالإجماع على استمرار ترؤس المملكة للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية نظير جهودها وقدراتها التوعوية والإعلامية وخبرتها الكبيرة في هذا المجال؛ حيث دعت إلى الاستفادة من قدرات المملكة وتجربتها الثرية في برامج التوعية والإعلام الأرصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، والذي اختتم أعماله الخميس الماضي بمقر جامعة الدول العربية.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإعداد تصور مقترح للبرامج التوعوية المشتركة لتطويرها بين الدول الأعضاء، في ظل الظواهر الجوية الحادّة التي يمرّ بها العالم العربي ويتطلّب المزيد من الوعي لدى المجتمعات، كما أوصت بزيادة برامج التدريب للعاملين في التوعية والإعلام لقطاع الأرصاد، وإشراك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مختصي التوعية والإعلام بالدول العربية في البرامج التدريبية والمناسبات المتعلق بذلك التي تقيمها المنظمة.
وكانت المملكة قد عرضت تجربتها خلال الاجتماع في التوعية والإعلام في مجال الأرصاد وآلية إيصال المعلومات للمجتمع وتثقيفه بأهمية الطقس والمناخ، كما قدمت تقريرًا مرئيًّا عن تدشينها لمركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي الذي يعدّ الأضخم من نوعه في إنتاج برامج التوعية والإعلام في الطقس والمناخ.