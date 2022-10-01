تصويت بالإجماع.. المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإعداد تصور مقترح للبرامج التوعوية المشتركة لتطويرها بين الدول الأعضاء، في ظل الظواهر الجوية الحادّة التي يمرّ بها العالم العربي ويتطلّب المزيد من الوعي لدى المجتمعات، كما أوصت بزيادة برامج التدريب للعاملين في التوعية والإعلام لقطاع الأرصاد، وإشراك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مختصي التوعية والإعلام بالدول العربية في البرامج التدريبية والمناسبات المتعلق بذلك التي تقيمها المنظمة.