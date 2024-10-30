الفوانيس التاريخية بـ"أعلى الحجر": رمز للتراث وجمال التصميم في الحرمين

وتم تجديد هذه الفوانيس عام 1437هـ، حيث تتألف من 3 فوانيس مصنوعة من زجاج السيكوريت القوي بسُمك 5 ملليمترات، ويصل ارتفاع كل فانوس إلى 2.8 متر، وتحتوي كل فانوس على 24 قطعة زجاجية، مما يجعلها عملاً فنياً متقناً.