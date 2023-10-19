اكشتوا بالبر والاستراحات.. أمطار في توقعات "الحصيني" لـ"أجواء إجازة الأسبوع"

واختتم قائلًا: "اكشتوا في البر والاستراحات، وأنصح من يبقى من بعد منتصف الليل أن يأخذ معه معطفًا خفيفًا قد يحتاجه من بعد منتصف الليل في الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية والمرتفعات، إلا إذا عندك خيمة أو غرفة".