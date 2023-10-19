اكشتوا بالبر والاستراحات.. أمطار في توقعات "الحصيني" لـ"أجواء إجازة الأسبوع"

كشف الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، توقعات أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع على مناطق المملكة والخليج، وفق النماذج العددية للطقس.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أجواء إجازة نهاية الأسبوع متوقع لها من حارة إلى حارة نسبيًا على معظم المناطق والخليج، معتدلة على المرتفعات والمناطق الشمالية نهارًا.
وعن أجواء وقت الفجر في تلك الفترة، قال: "من معتدلة إلى لطيفة داخل المدن، وخارج المدن والمرتفعات تميل للبرودة وتزداد البرودة على المرتفعات وعلى شمال المملكة".
وأضاف: "متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على شمال الشرقية وشرق الشمالية ومرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان من المملكة، وتمتد الأمطار إلى أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن والعراق والكويت تسبق برياح نشطة".
وأبان "الحصيني" أن أجواء إجازة نهاية الأسبوع تمتاز بنشاط متوسط مع هبات شبه قوية على أجزاء من وسط وغرب وشمال وشرق المملكة نهارًا.
واختتم قائلًا: "اكشتوا في البر والاستراحات، وأنصح من يبقى من بعد منتصف الليل أن يأخذ معه معطفًا خفيفًا قد يحتاجه من بعد منتصف الليل في الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية والمرتفعات، إلا إذا عندك خيمة أو غرفة".