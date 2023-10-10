باراسيتامول وبروفين.. "الخضيري": المسكنات أنواع منها الأقل ضرراً و"الخطير"!

وتابع على تلك المسكنات الخطيرة يقول: هي "مفيدة وصحية إذا التزم المريض بالجرعة المحدّدة ومدة الاستخدام والزمن بين الجرعتين، على ألا تكون على جوع أو عطش، وبحسب تعليمات الصيدلي أو ما يُكتب عليها".