باراسيتامول وبروفين.. "الخضيري": المسكنات أنواع منها الأقل ضرراً و"الخطير"!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري؛ إن المسكنات أنواع؛ تتفاوت بين أقل ضرراً وخطيرة.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الباراسيتامول ومشتقاته وأصنافه من المسكنات الأقل ضرراً.
وأضاف: "من أخطر المسكنات التي تسبب فشلاً كلوياً أو فشلاً بالكبد إذا أُسيء استخدامها المسكنات اللاستيرودية، مثل الديكلوفيناك والفولتارين والبروفين، ولها أسماء كثيرة وأنواع وهي سلاح ذو حدين.
وتابع على تلك المسكنات الخطيرة يقول: هي "مفيدة وصحية إذا التزم المريض بالجرعة المحدّدة ومدة الاستخدام والزمن بين الجرعتين، على ألا تكون على جوع أو عطش، وبحسب تعليمات الصيدلي أو ما يُكتب عليها".