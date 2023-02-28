منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة.. التصنيع محلي والمواصفات عالمية

يُذكر أن حفل الإطلاق الذي جرى اليوم في مقر شركة الزامل للخدمات البحرية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، شهد حضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد بن صالح العذل، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن محمد بن علي الزهراني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والملحق العسكري الفرنسي، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد بن حمود المسلم، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.