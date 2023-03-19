تَعرف على الأبحاث العلمية التي سيُجريها رواد الفضاء السعوديون في محطة "ISS"

كشفت الهيئة السعودية للفضاء، عن المهام والأبحاث العلمية التي سيتم إجراؤها خلال رحلة رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعودييْن (ريانة برناوي، وعلي القرني)، ضمن طاقم المهمة الفضائية في محطة الفضاء الدولية (ISS)، في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

وأعلنت الهيئة أن رائدَيْ الفضاء سيقومان -مع طاقم المهمة خلال الرحلة- بإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي أبحاث ستعزز نتائجُها مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.