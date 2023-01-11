السديس: ولي العهد استحق لقب القائد الأكثر تأثيراً لما قدّمه للوطن العربي من إنجازات

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن تقليد سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقب القائد العربي الأكثر تأثيراً للعام الثاني على التوالي لقب مستحق لمنجزات سموه الكريم التي سمت في تطوير الأعمال والاستفادة من الإمكانات لتطوير عجلة التنمية في الوطن العربي .
وأضاف، أن هذا اللقب مدعاة فخر واعتزاز لما تسير فيه هذه البلاد المباركة وفق خطط مدروسة وناجحة على يد سموه الكريم، والتي جعلت المملكة العربية السعودية تسير بخطواتها نحو العالمية في المجالات التنموية والتطويرية والاقتصادية كافة.
وبيّن أن هذا الوطن الغالي وعلى خطاه السريعة في مجالاته التنموية والتطويرية التي قادها سمو ولي العهد الامين زادت من الافتخار بالقيم التي لن تحيد عنها المملكة العربية السعودية، بإذن الله، والسائر على النهج الثابت والراسخ للقيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى اليوم، ليحتل سموه لقب القائد العربي الأكثر تأثيراً في العالم العربي ومصدر فخر للعالم الإسلامي .
وأشار إلى أن القيادة الحكيمة التي تنعم بها بلادنا المباركة تعمل بشكل دائم ومستمر في مصلحة الوطن والمواطن والعالمَيْن العربي والإسلامي، وأن هذا اللقب الموائم لمكانة سمو ولي العهد الأمين يأتي وفق رؤاه السديدة الموائمة مع رؤية المملكة 2030، التي ستسمو للرقي بوطننا الغالي وتحقيق طموحاته وتطلعاته.
وفي الختام سأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه .