السديس: ولي العهد استحق لقب القائد الأكثر تأثيراً لما قدّمه للوطن العربي من إنجازات

وبيّن أن هذا الوطن الغالي وعلى خطاه السريعة في مجالاته التنموية والتطويرية التي قادها سمو ولي العهد الامين زادت من الافتخار بالقيم التي لن تحيد عنها المملكة العربية السعودية، بإذن الله، والسائر على النهج الثابت والراسخ للقيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى اليوم، ليحتل سموه لقب القائد العربي الأكثر تأثيراً في العالم العربي ومصدر فخر للعالم الإسلامي .