"إغاثي الملك سلمان" يوزع "2.104" قسائم شرائية على الأسر المتضررة من الزلزال في سوريا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "2.104" قسائم شرائية تمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها "2.104" أفراد، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضرّرة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.
من ناحية أخرى سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الدفعة السادسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي في مديرية القطن بمحافظة مأرب، تكفي لـ"3.500" جلسة استصفاء دموي.
وأشاد المدير العام لمديرية القطن عبداللطيف محمد النقيب، بالدعم المقدم من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في القطاع الصحي في بلاده بشكل عام، وبالأخصّ لمرضى الفشل الكلوي من أبناء الشعب اليمني.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.
على صعيد ثانٍ، سلَّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مكتبَ وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة شحنةً من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة بـ"1.700" جلسة غسيل؛ لتوزيعها على مراكز غسيل الكلى في مديريات عتق وبيحان وعزان بالمحافظة.
وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة "عبدربه هشلة ناصر"، بأوجه الدعم والمساعدة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمن في عدد من القطاعات؛ ومنها القطاع الصحي، مبيّنًا أنها ساعدت في تحسين الوضع الإنساني في البلاد خلال الأزمة الراهنة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز لدعم منظومة القطاع الطبي في اليمن وتحسين آلياته.