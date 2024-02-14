"إغاثي الملك سلمان" يوزع "2.104" قسائم شرائية على الأسر المتضررة من الزلزال في سوريا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "2.104" قسائم شرائية تمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها "2.104" أفراد، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضرّرة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.