خلال ديسمبر.. "أمانة جدة" ترصد 7749 مخالفة للمباني وتُشعر 3062 موقعًا مخالفًا

وأوضحت الأمانة أن المخالفات التي تم رصدها، تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء تُوَضح بيانات الرخصة، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.