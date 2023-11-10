"آل الشيخ" يفتتح الملتقى الأول لجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة

وتفصيلاً، تضمن الافتتاح لقاءً مع خطباء الجوامع وأعضاء جمعيات الدعوة حيث ألقى الوزير خلال اللقاء كلمة، أكد فيها أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة حثيثة ودؤوبة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً بأن أهل العلم والخطباء والدعاة محل ثقة وتقدير ولاة الأمر، وذلك لدورهم الكبير في المحافظة على الدين وأمن المجتمع وحمايته من الفتن ومن يدعون إليها.