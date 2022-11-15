شاهد بالفيديو: قمة العشرين.. حديث ودي ثلاثي بين ولي العهد وأردوغان ورئيسة وزراء إيطاليا

يُذكر أن ولي العهد وصل، إلى جمهورية إندونيسيا اليوم، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تجري التي تجري في بالي في أندونيسيا على مدار يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.