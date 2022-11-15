شاهد بالفيديو: قمة العشرين.. حديث ودي ثلاثي بين ولي العهد وأردوغان ورئيسة وزراء إيطاليا

التقطت عدسة الكاميرا حديثاً ودياً لسمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، ورئيسة وزراء إيطاليا الجديدة، جورجا ميلوني، وذلك قُبيل بدء قمة العشرين.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة قد أكدت عزم بلادها الارتقاء بمستوى التعاون مع السعودية في مجالات أمن الطاقة، والاستثمارات، معربة عن اهتمام بلادها الشديد باستقرار الشرق الأوسط، وذلك في تغريدة لها على "تويتر" عقب تسلمها السلطة.
يُذكر أن ولي العهد وصل، إلى جمهورية إندونيسيا اليوم، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تجري التي تجري في بالي في أندونيسيا على مدار يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.