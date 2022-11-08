"اليامي": اكتمال الترتيبات الخاصة بانطلاق ملتقى الإعلام التوافقي في نجران

وقال "اليامي": إن نجران أصبحت جاهزة لاستقبال هذا الحدث الإعلامي الكبير؛ مشيرًا إلى الجهود غير المسبوقة التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع شركائها لإخراج هذا الحدث الوطني بالصورة التي تليق بنجران وأهلها؛ مشيدًا في هذا الخصوص بالدعم غير المحدود من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد واهتمام نائبه بهذا الملتقى.