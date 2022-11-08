"اليامي": اكتمال الترتيبات الخاصة بانطلاق ملتقى الإعلام التوافقي في نجران

أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي، اكتمال كل الترتيبات الخاصة بتنظيم ملتقى الإعلام التوافقي خلال الفترة من ٢١- ٢٤ نوفمبر الجاري.
وقال "اليامي": إن نجران أصبحت جاهزة لاستقبال هذا الحدث الإعلامي الكبير؛ مشيرًا إلى الجهود غير المسبوقة التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع شركائها لإخراج هذا الحدث الوطني بالصورة التي تليق بنجران وأهلها؛ مشيدًا في هذا الخصوص بالدعم غير المحدود من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد واهتمام نائبه بهذا الملتقى.
وأوضح أن الملتقى يشتمل على مجموعة من الجلسات الحوارية المباشرة والفعاليات الفنية والإبداعية، بجانب البرامج المصاحبة التي تعكس تاريخ نجران ومقوماتها الحضارية والتراثية والاقتصادية والسياحية؛ مبشرًا بحضور نوعي مميز من جميع مناطق المملكة واستقبال منطقة حائل كضيف ثقافي استثنائي على الملتقى؛ متمنيًا في ختام حديثه أن يخرج الملتقى في ثوب يتناسب مع تطلعات أمير المنطقة وأهلها.